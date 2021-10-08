السعودية: نعمل على تقليل الهدر الغذائي 50% بحلول 2030

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب صحيفة "عكاظ"، جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في المناقشة العامة حول القضاء على الفقر والتنمية الزراعية والأمن الغذائي ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

© REUTERS / BANDER ALGALOUD/COURTESY OF SAUD

وقالت العمير إن السعودية تبذل جهودا للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي عالمياً ومد يد العون للدول الفقيرة والنامية من خلال قنوات متعددة.

وأضافت أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعمل على أكثر من 1700 مشروع تنصب في مجالات مختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأمن الغذائي، التغذية، المياه والإصحاح البيئي، التعليم، والصحة.

وأوضحت أن السعودية تواجه التحديات لبناء نظم غذائية مستدامة، ممثلة في التصحر والمناخ الجاف شديد الحرارة وندرة المياه، مشيرا إلى أن المملكة دأبت على العمل على تحسين نظام الاستهلاك وتقليل الهدر بنسبة 50% بحلول عام 2030.

كما أكدت التزام بلادها في بذل الجهود والتعاون الدولي في سبيل التكاتف للحد من الفقر المدقع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومد يد العون والمساعدة بما يحقق مصلحة الدول والشعوب.

** يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية عبر سبوتنيك.