استئناف الرحلات بمطار أبها السعودي بعد توقفها 40 دقيقة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت القناة، مساء أمس الخميس، مقاطع فيديو لإعادة الحياة إلى مطار أبها السعودي، بعد توقفه لمدة 40 دقيقة، نتيجة لمحاولة استهدافه بطائرة مسيرة مفخخة من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وشهد المطار السعودي استمرار إجراءات السفر بطريقة سلسلة، مواصلا حركة استقبال الطائرات مع إقبال من زوار منطقة عسير.

وكان التحالف العربي قد أعلن، أمس الخميس، عن تمكنه من تدمير موقع إطلاق المُسيرة المفخخة التي أطلقتها جماعة "أنصار الله"، وهي المسيرة التي حاولت استهداف مطار أبها قبل ساعات، ما أدي إلى تناثر وسقوط شظايا في محيط مطار أبها.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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