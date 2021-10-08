ابتكار روسي يقي "إكسبو 2020 دبي" من "كورونا"

دبي - محمود عبدالرازق - ويعمل الجهاز المسمى بـ"تيوكرافت إم1000"، وهو أحد الأجهزة التي أطلق عليه مبتكروه من شركة روسية تتخصص في إنتاج التقنيات الإلكترونية تسمية "تيوكرافت" ولا يوجد لها مثيل في العالم، على تطهير الهواء من جميع الفيروسات المعروفة وتبلغ فعاليته 99.9%.

ويؤدي الجهاز عمله في الجناح الروسي بمعرض "إكسبو 2020 دبي".

© RIA Novosti . Sergey Mamontov

وتقوم الأجهزة "تيوكرافت" بتعقيم الهواء بواسطة المرشحات المصنوعة من مادة حفازة بالضوء على شكل كرات زجاجية يكسوها ديوكسيد التيتانيوم.

وأثبتت التجارب أن أجهزة "تيوكرافت" تستطيع القضاء على فيروس كورونا، حيث يمكنها أن تطهر الهواء من جزيئات يمكن أن يبلغ حجمها 30 نانومتر كحد أدنى في حين يتراوح حجم الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19" بين 50 و200 نانومتر.

وصرح نيكولاي كوليسوف، مدير عام شركة التقنيات الإلكترونية، أن الأجهزة "تيوكرافت" تصنَّف كأجهزة طبية ويجري استخدامها في أكثر من 20 دولة حاليًا.

وتستمر مجريات معرض "إكسبو 2020 دبي" من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ولغاية 31 مارس/آذار 2022، وهو أهم معرض في العالم وأول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.