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الناخبون العراقيون من فئة التصويت الخاص يدلون بأصواتهم

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دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت خلية الاعلام الأمني في بيان لها أن منتسبي الأجهزة الأمنية بجميع صنوفها، أقبلت منذ ساعات الصباح الأولى على مراكز الاقتراع للمشاركة في التصويت الخاص.

ونوهت الخلية إلى أن عملية التصويت تسير وسط تنظيم مهني عالي المستوى.

وذكرت بيانات وكالة الانباء العراقية (واع) أن عملية التصويت الخاص تشمل مليوناً وخمسة وسبعين ألفاً و727 ناخبا من منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية.

ويتم الاقتراع بـ595 مركزاً يضم 2548 محطة منتشرة في جميع المحافظات، بينما يبلغ عدد النازحين الذين يحق لهم التصويت 120126 نازحاً في 86 مركزاً انتخابياً، أما أعداد السجناء الذين يحق لهم الاشتراك في الاقتراع الخاص فبلغ أكثر من 600 سجين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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