الإمارات تمنح إجازات حكومية مدفوعة للموظفين لزيارة "إكسبو 2020"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة البيان، صباح اليوم الجمعة، بأن الإجازة الحكومية المدفوعة الأجر للموظف هي بغرض زيارة المعرض العالمي بصحبة عائلته، للمشاركة في إثراء تجاربهم وخبراتهم في هذا الحدث العالمي.

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ووجه عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بمنح موظفي حكومة عجمان إجازة مدفوعة الأجر، لمدة 6 أيام لزيارة معرض "إكسبو 2020 دبي" مع عائلاتهم، بغرض إثراء تجربتهم الثقافية والمعرفية في ذلك الحدث العالمي.

وبدوره، وجه عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخ سعود بن راشد المعلا، بمنح موظفي حكومة أم القيوين، إجازة مدفوعة الأجر مدتها 8 أيام، فيما قام الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمنح موظفي حكومة إمارته، إجازة مدفوعة الأجر مدتها 6 أيام.

وقرر عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بمنح موظفي حكومة رأس الخيمة، إجازة استثنائية مدفوعة الأجر مدتها 6 أيام، للغرض نفسه، وهو ما فعله المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نفسه بمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة 6 أيام، وذلك كله بغرض زيارة معرض "إكسبو 2020 دبي".

ويشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد وجه بمنح الموظفين الحكوميين في إمارة دبي، إجازات مدفوعة الأجر للهدف نفسه.

وحرصت معارض إكسبو العالمية منذ انطلاقها في عام 1851، على الاحتفاء بقدرات الإنسان وإبداعاته، حتى أصبحت تشكل منصة، يجتمع العالم تحت مظلتها مرة كل خمس سنوات، بهدف الاحتفاء بالإنسان وأفكاره.