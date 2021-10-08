بدء عملية التصويت للأجهزة الأمنية ونزلاء السجون والنازحين بالانتخابات البرلمانية العراقية

القاهرة - سامية سيد - بدأت عملية التصويت، بالانتخابات البرلمانية العراقية، صباح اليوم الجمعة، والخاصة بتصويت الأجهزة الأمنية العراقية ونزلاء السجون والنازحين.

وذكرت قناة (الإخبارية العراقية) أنه فتحت مراكز الاقتراع بجميع محافظات العراق صناديق الناخبين للمشمولين بالتصويت فيها وهم مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.



ومن جانبها، قالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، "إنه منذ الساعة الأولى وأبطال الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها يتوافدون بكثافة على مراكز الاقتراع للمشاركة الفعالة في التصويت الخاص بالقوات الأمنية، وسط تنظيم مهني عالي المستوى في هذا العرس الانتخابي في جميع محافظات العراق".



جدير بالذكر أنه يتنافس بها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب في الانتخابات البرلمانية العراقية، وستبدأ عملية الاقتراع العام يوم الأحد القادم.



ومن جانبه أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الأمن الانتخابي مهند نعيم، أن الخطة التي وضعت للانتخابات تسير بشكل جيد .



وشدد نعيم في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية ، اليوم الجمعة ، على محاسبة أي عنصر أمني يروج للمرشحين ، موضحا أن الحكومة تريد لهذه الانتخابات أن تكون مفصلية.