مستشار رئيس الحكومة العراقية: هناك زخم حقيقى على مراكز الاقتراع للتصويت بالانتخابات البرلمانية

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي اليوم الجمعة أن هناك زخما حقيقيا على مراكز الاقتراع للإقبال على التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية في البلاد.

وقال الهنداوي - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - "إنه حتى الآن نحن في الساعات الأولى وهناك زخم انتخابي حقيقي على مراكز الانتخابات"، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية جيدة جدا، وأن عملية التصويت تسير وفق ما رسم لها.. وأعرب عن توقعه زيادة بأعداد المشاركين في التصويت.



ومن جانبه، أكد مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، أن هناك رغبة حقيقية لمنتسبي القوات الأمنية للمشاركة في التصويت.



وفي غضون ذلك، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "اليوم تدلي قواتنا الأمنية الوطنية بأصواتها من أجل الوطن ومن أجل الإصلاح"، معربا عن تمنياته أن يدلوا بأصواتهم بكل شفافية وحرية من دون ترغيب أو ترهيب أو ضغوطات حزبية أو فئوية أو طائفية أو عرقية.