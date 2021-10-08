نصر الله يلتقي وزير الخارجية الإيراني

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن اللقاء حصل بين الطرفين في بيروت بحضور السفير الإيراني في بيروت، محمد جلال فيروزنيا، حيث جرى استعراض آخر الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

وأكد وزير الخارجية على ثوابت الموقف الإيراني تجاه لبنان ودعمه والوقوف إلى جانبه على كل الأصعدة.

من جهته، شكر السيد نصر الله للوفد الزائر "وقوف الجمهورية الإسلامية في إيران إلى جانب لبنان دولةً وشعباً ومقاومةً خلال كل العقود الماضية إلى اليوم وأثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه مهما كانت الظروف صعبة وأن الآمال كبيرة جداً لخروج لبنان من هذه المحنة التي أصابته وبتعاون الجميع إن شاء الله".

ووصل وزير الخارجية الإيراني، يوم الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول، إلى بيروت قادما من موسكو، وفي جدول أعماله لقاء مسؤولين لبنانيين وقوى وفصائل وطنية لبنانية وفلسطينية.