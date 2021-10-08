شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية في السعودية وليل رطب بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد طقس الخليج اليوم هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة في السعودية مع نهار صحوا في الإمارات ورطب ليلا.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان وعسير، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الوسطى والجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية نهارا تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف ، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين,وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س .

والموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:08 والمد الثاني عند 02:40 والجزر الأول عند الساعة 07:51 الثاني عند الساعة 20:22 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند 10:22 والمد الثاني عند 23:37 والجزر الاول عند الساعة 16:49 والجزر الثاني عند الساعة 05:16 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 27 85 25 دبي 38 29 75 20 الشارقة 38 24 75 20 عجمان 37 28 80 25 أم القيوين 38 25 95 30 رأس الخيمة 39 24 85 20 الفجيرة 37 27 85 40 العين 40 27 75 20 ليوا 40 26 90 20 الرويس 36 27 90 30 السلع 36 27 90 35 دلما 36 30 80 30 طنب الكبرى 36 30 80 25 طنب الصغرى 36 30 80 25 أبو موسى 36 30 80 30 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، الجمعة، في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب أحياناً وتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق صباحاً.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتزداد سرعتها من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 20%.

الكويت

تبلغ الدرجة العظمى في الكويت اليوم الجمعة 41 درجة مع نهار حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساع، و ليل معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة.