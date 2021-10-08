شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المغربية: الحكومة تضم كفاءات ستعمل على الاستجابة لتطلعات المغاربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن الحكومة الجديدة، التي عينها الملك محمد السادس، اليوم الخميس بفاس، تزخر بكفاءات ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة من خلال تفعيل النموذج التنموى الجديد.

وأوضح أخنوش، في تصريحات صحفية، عقب تعيين الملك لأعضاء الحكومة الجديدة، أن هذه الحكومة ستكون، بفضل الوجوه الجديدة "حكومة عمل ونتائج"، موضحا أنها واعية باهتمامات المغاربة وتطلعاتهم، وستعمل على معالجة القضايا الكبيرة المطروحة.

وأضاف رئيس الحكومة المغربية أن الحكومة تستمد قوتها من تحالف ثلاثة أحزاب سياسية لديها أغلبية كبيرة ومريحة على المستوى الوطني.

وأوضح أن من شأن هذا الانسجام أن يتيح التنفيذ الأمثل والناجح، للبرنامج الحكومي الذي ينسجم مع التوجهات الكبرى للملك وبرنامج النموذج التنموى الجديد.

وأكد أخنوش أن الحكومة الجديدة "حكومة متماسكة وذات كفاءات"، وأن كل المؤشرات تبشر "بنتائج إيجابية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للمغرب.