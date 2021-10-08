شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية: مهرجان جرش أدى بشكل غير كبير لارتفاع الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة بالأردن، عادل البلبيسي، أن أسبابا عدة أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا بالمملكة، منها إقامة مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وأوضح البلبيسي في حديثه لقناة المملكة المحلية أن "مهرجان جرش أدى نوعا ما إلى ارتفاع عدد الإصابات ونسب الفحوص الإيجابية لكن هناك أسبابا أخرى، منها عدم التزام الأفراد والمؤسسات بمتطلبات الوقاية والصحة والسلامة".

وتابع: "يضاف إلى ما سبق إقامة مناسبات مثل حفلات الزفاف والجاهات ودور العزاء والاجتماعات التي يقام معظمها في أماكن مغلقة، لكن مهرجان جرش كان في منطقة مفتوحة".

وأكد أن إقامة مهرجان جرش الذي بدأ في 22 سبتمبر واختتمت فعالياته في 2 أكتوبر، "كان له أثر في ارتفاع الإصابات لكنه ليس بالأثر الكبير".

وأشار البلبيسي إلى أن الارتفاع "ليس مخيفا" لكنه "يدعو للانتباه والالتزام والتفتيش والرقابة على الالتزام"، مضيفا أن "الالتزام يجب أن يكون من جميع الأطراف، والارتفاع لا يدعو للذعر ويدعو الوزارة إلى المزيد من الرقابة".