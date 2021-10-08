شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية السعودية تطلق صواريخ على أهداف في نسيم البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وحدات من القوات البحرية والجوية السعودية المشاركة في تمرين "نسيم البحر-13" رماية بالصواريخ على أهداف بحرية في منطقة عمليات التمرين.

وحضر التمرين قائد القوات البحرية السعودي الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، وقائد القوات البحرية الباكستانية الفريق أول أمجد خان نيازي، وسفير السعودية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد نواف المالكي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة السعودية.

وأوضح الفريق الركن الغفيلي أن تمرين "نسيم البحر" ليس بجديد بين القوات البحرية والقوات البحرية الباكستانية وهو النسخة رقم 13 ، مؤكدا أن التمارين مع الأشقاء القوات الباكستانية مستمرة لرفع الجاهزية وتبادل الخبرات وتعزيز الأمن البحري.

وأفاد بأن مشاركة القوات الجوية برماية الذخيرة في التمرين تعتبر إضافة للتمرين لدعم وتعزيز الإستراتيجية البحرية في الوصول والاستعداد في أي منطقة تستوجب ذلك لحماية المصالح الحيوية للمملكة.

من جانبه أكد قائد تمرين "نسيم البحر 13" اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أن رماية السفن بصواريخ سطح - سطح على المدى المتوسط والمدى البعيد ومن وراء الأفق نفذت بشكل احترافي ودمرت أهدافها، وكذلك نفذت القوات الجوية الملكية السعودية الرماية بصواريخ جو ـ سطح على أهداف بحرية، وكانت الرماية ناجحة أيضا، وتمت بكل احترافية من قبل القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الجوية.

جدير بالذكر أن مقاتلات القوات الجوية نفذت الرماية في منطقة عمليات بعيدة عن قواعدها، بما تمتلكه من منظومات جوية تمكنها من الطيران لمسافات بعيدة لمساندة وحدات القوات البحرية في مسرح عملياتها في بحر العرب.

ونشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات فيديو وصورا على حسابها الرسمي على "تويتر" من مناورة "نسيم البحر -13".