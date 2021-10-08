مواطن شاب يبتكر اختراع «مكثف» يخفض فواتير الكهرباء (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن المواطن الشاب منصور المرزوقي من ابتكار جهاز “مكثف” يؤدي إلى تخفيض قيمة فواتير الكهرباء. وتعتمد فكرة الاختراع على مكثف كهرباء يباشر الشحن ذاتيًّا بالطاقة بمجرد وضعه تحت الإضاءة. وقال الشاب المرزقي، خلال لقائه المذاع ببرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، إن الاختراع يعمل تحت أي نوع من أنواع الإضاءة ويقلل استهلاك الفواتير.

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