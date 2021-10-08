شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على وافد امتهن عمليات تجميل الإبل بغرض زيادة قيمتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه بالتعاون مع نادي الإبل ووفق المتابعة الأمنية للمخالفات وضبط مرتكبيها, أسفرت إجراءات الاستدلال بشرطة محافظة الأحساء بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض عن تحديد هوية وافد زائر من الجنسية المصرية, في العقد الرابع من العمر، امتهن القيام بعمليات تجميلية للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية لغرض زيادة قيمتها عند البيع.

وأضاف متحدث شرطة الشرقية، أنه ضبط بحوزته أيضا بعض الأدوات والمستحضرات التي تستخدم في مثل هذه العمليات، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية, وإحالته إلى الجهة المختصة.