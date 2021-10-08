شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى: الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية تنعقد فى جنيف 18 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب المبعوث الخاص للامم المتحدة لسوريا جير بيدرسن، أن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية سوف تعقد دورتها السادسة فى جنيف، اعتبارا من 18 أكتوبر الجاري.

وذكر المكتب - فى بيان مساء اليوم الخميس من جنيف - أن المبعوث الخاص سوف يجتمع بالرئيسين المشاركين للهيئة أحمد كزبرى، ممثلا عن الحكومة السورية، وهادى البحرة عن المعارضة معا، للمرة الأولى، وذلك فى اليوم السابق لانعقاد الدورة للتحضير لها.

ولفت إلى أن اتفاق الرئيسين المشاركين للهيئة بشأن منهجية عمل اللجنة الدستورية يستند ووفقا للمبعوث الخاص إلى ثلاث ركائز أساسية تشمل: احترام الاختصاصات والقواعد الاجرائية الاساسية وتقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات، وعقد اجتماعات بين بيدرسن والرئيسين المشتركين قبل واثناء الدورة وعلى ان يلتزما بتحديد مواعيد مؤقتة للاجتماعات التالية ومناقشة خطة العمل .