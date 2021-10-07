شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكارات جديدة.. «فيسبوك» تعتزم نقل الإنترنت عبر أعمدة الإنارة وإشارات المرور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن برنامج Facebook Connectivity، التابع لشركة فيسبوك عن 3 ابتكارات جديدة تساهم في تخفيض تكلفة الإنترنت وتساهم في توسيع انتشاره عالميا، وهذه الابتكارات تستخدم الأرض والجو والبحر لنقل الإنترنت.

وكشفت الشركة، خلال مؤتمر صحافي، عن ابتكار يسمى تيراغراف Terragraph، وهو عبارة عن جهاز لتوصيل سرعة مماثلة لسرعة الألياف إلى المباني لاسلكيا بجزء ضئيل من تكلفة الأساليب التقليدية، مشيرة إلى أنها أتاحت ترخيص استخدام تقنية Terragraph مجانا لجهات تصنيع المعدات الأصلية.

وأضافت الشركة أنها بدأت بالفعل تطبيق تلك التقنية في مدينة أنكوريج بألاسكا ومدينة بيرث بأستراليا.

وتستخدم تقنية تريغراف أجهزة إرسال على مثبتات الطرق والأسطح لإنشاء شبكة موزعة من الاتصال عالي السرعة يمكن الاعتماد عليه في المنازل والأنشطة التجارية.

وتعتبر تقنية Terragraph أسرع في المد من الألياف التي يتم دفنها تحت الأرض، لأنها تعتمِد على نقاط تواجد الألياف الحالية وتقوم بزيادة السعة لاسلكيا من خلال العقد المثبتة على تركيبات الطرق الحالية، مثل أعمدة الإنارة وإشارات المرور.

وأوضحت الشركة أنها قامت بترخيص استخدام التقنية مجانا لجهات تصنيع المعدات الأصلية، وأعلنت أن هناك خمسة شركاء بالفعل مسؤولين عن توفر منتجات الأجهزة التي تدعم Terragraph.

وذكرت أنه حتى الآن، قام شركاء جهات تصنيع المعدات الأصلية هذه بشحن أكثر من 30000 وحدة Terragraph إلى أكثر من 100 من موفري الخدمة ومتخصصي دمج الأنظمة حول العالم.

وذكرت أن إحدى الشركات التي تستخدم تلك التقنية، توفر سرعات تنزيل تبلغ 1 غيغابت وسرعات تحميل تبلغ 100 ميغابيت في الثانية إلى أكثر من 6500 منزل.

وأعلنت الشركة خلال المؤتمر عن روبوت Bombyx لمد الألياف فوق سطح الأرض بشكل أسرع وبتكلفة أقل.

وذكرت الشركة أن الروبوت يساهم في تخفيض تكلفة مد الألياف الأرضية من خلال دمج الابتكارات من مجالات الروبوتات وتصميم كابلات الألياف الضوئية لزيادة كمية الألياف الأرضية فوق الأرض، دون الحاجة إلى تكبد نفقات حفر الخنادق لوضع الألياف تحت الأرض.

وسيقوم الروبوت بوضع ألياف الإنترنت حول ألياف الكهرباء المعلقة في الهواء دون تدخل بشري، وهو ما يسرع في عملة مد الآلياف ويقلص من تكلفتها.

وقالت الشركة إنه تم تقليل الوقت الذي يستغرقه Bombyx لعبور خط الكهرباء من 17 دقيقة إلى أقل من 4 دقائق، وتحسين آلية التثبيت للتأكد من بقاء الروبوت في وضع عمودي على خط الكهرباء.

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل حاليا على تحويل الروبوت من التشغيل شبه المستقل إلى التشغيل الذاتي الكامل للتغلب على أي عقبة.

وأوضحت أنه بعد الانتهاء من العمليات التجريبية، سيتمكن الفنيون ببساطة من وضع الروبوت على خط الكهرباء، ثم السماح للروبوت برسم مسار يتجاوز العقبات والتنقل بنفسه على امتداد الخط.

وذكرت فيسبوك أنه يمكن لقطعة الألياف الواحدة أن تخدم ما يصل إلى 1000 منزل، وبالتالي فإن 24 قطعة ألياف ستكون قادرة على خدمة جميع المنازل والأنشطة التجارية التي يمر إليها كل مغذ لخطوط الكهرباء.