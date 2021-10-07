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نيوكاسل “سعودي” 100%

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج

 

أعلنت مجموعة صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس، عن الاستحواذ الكامل على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد أشهر طويلة من الشد والجذب.

وقالت المجموعة في بيان رسمي على تويتر: “أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة “PCP Capital Partners” و”RB Sports & Media” (المجموعة الاستثمارية)، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي”.

كما علق محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، على عملية الاستحواذ: “نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر في هذه المناسبة جماهير النادي على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين، ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة للنادي”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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