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منتخبنا الوطني يتغلب على منتخب ‎اليابان بهدف دون مقابل ضمن تصفيات ‎كأس العالم 2022

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - حقق منتخبنا الوطني “الأخضر السعودي” فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الياباني بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على “ملعب مدينة الملك عبدالله “الجوهرة” بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل هدف الأخضر “البديل” فراس البريكان عند الدقيقة (71) من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع الأخضر برصيده من النقاط إلى 9 نقاط لينفرد بصدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد المنتخب الياباني عند 3 نقاط ليبقى في المركز الرابع في ترتيب المجموعة.

المصدر: الرياض

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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