شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة الطفلة لمارا.. نايف المالكي يكشف أكثر الثعابين فتكا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد وفاة الطفلة لمارا عبدالرحمن، المأساوية، يوم الخميس الماضي، إثر تعرضها إلى لدغة ثعبان داخل دورة المياه بمنزلهم في أبها، والتي أحدثت موجة تعاطف وحزن كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءل كثيرون عن أنواع الثعابين والأفاعي السامة بالمملكة.

وفي هذا الشأن قال مروّض الثعابين نايف المالكي، إن أنواع سموم الثعابين في السعودية هو الأسود الخبيث والكوبرا العربية بالإضافة إلى الصل الأسود.

وأكد في حديثه إلى “العربية.نت”: أن سم الثعابين يهاجم الجهاز العصبي ويصيب بالشلل التام، وتأتي أم جنيب الصحراوية وأفعى السجاد الشرقي والأفعى النفاثة وأفعى الطفي المنشارية بسمها الذي يهاجم الجهاز الدموي والأنسجة، مما يتسبب ببعض الأحيان ببتر بعض الأطراف.

وأضاف: “جميع هذه الأنواع عند اللدغ تسبب دوارا وغثيانا وعدم القدرة على التنفس وتعرق وزرقة، وكذلك احمرار في مكان اللدغة وتورم وقد يتسبب بنزيف حاد”.

وقال المالكي: “الأنواع ضعيفة السمية منها أبو سيور وشبيه القط والثعبان الصخري، فتأثيرها يكون على الأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض مزمنة، وحين الإصابة بلدغة الأفاعي يجب أولاً تهدئة أعصاب المصاب، فذلك يبطئ انتشار السم في الجسم، ومن ثم غسل مكان اللدغة بالماء والصابون، وبعد ذلك إبقاء العضو المصاب أسفل من مستوى القلب، وتغطية موقع اللدغة بشاش نظيف، مع عدم الضغط على الجرح أو محاولة مص السم، كذلك تجنب تناول المشروبات التي يوجد فيها نسبة الكافيين، بالإضافة إلى تجنب وضع الثلج أو غمر الجرح بالماء، وبعدها يتم مراجعة أقرب مركز صحي.