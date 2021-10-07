اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقت نحو خميس مشيط

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعترضت دفاعات المملكة الجوية، منذ قليل ، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط .

وكانت دفاعات المملكة الجوية قد اعترضت ، مساء اليوم ، صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة مفخخة أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط .

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن “الميليشيات الحوثية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مضيفاً: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية”.