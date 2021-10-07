الرئيس التونسي: لا بد من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت تصريحات الرئيس لتونسي، خلال لقائه مع رئيس هيئة السوق المالية، صالح الصايل، اليوم في قصر قرطاج، الذي قدم له التقرير السنوي رقم 25 للهيئة لعام 2020.

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وشدد الرئيس سعيد على أن بلاده بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة، مشيرا إلى أن هناك قضايا جارية متصلة بالسوق المالية التونسية، بحسب راديو "موزاييك" التونسي.

وقال الرئيس التونسي خلال اللقاء: "ولا بد من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين فيها وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".

وأكد سيعدي على ضرورة "وضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين".

واطلع الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال اللقاء على تطور السوق المالية التونسية ونشاط الهيئة.في المجال المالي والاقتصادي.