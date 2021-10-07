إعلام: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة مفخخة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية".

Abedal Kader Albai

وتأتي محاولة الهجوم الصاروخي والجوي بعد ساعات من إعلان التحالف إصابة 4 من العاملين في مطار أبها الدولي جنوب السعودية، وتهشم الزجاج لبعض الواجهات خلال اعتراضه طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" حاولت مهاجمة المطار.

سبق ذلك إعلان التحالف تدمير طائرتين مسيرتين اثر استهدافه موقعاً تستخدمه الجماعة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية في تفخيخ وإطلاق المُسيرات باتجاه المملكة.

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف القول إنه أحبط هجوماً وشيكاً لجماعة "أنصار الله"، بتدميره ثلاثة زوارق مفخخة أثناء استهداف قواته موقعاً لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق في اللُحَيَّة شمال محافظة الحديدة غرب اليمن.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.