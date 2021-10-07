إسرائيل تعتزم بناء مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن شاكيد أعطت الضوء الأخضر لمقترح تدشين مستوطنات جديدة في النقب جنوبي البلاد، وكذلك في هضبة الجولان السورية المحتلة، وعرضه على الحكومة الإسرائيلية فور الانتهاء منه.

© REUTERS / AMIR COHEN

ونقلت الصحيفة العبرية عن الوزيرة الإسرائيلية أن هناك قيمة كبيرة واهتمام بالغ من حكومة بلاده للاستحواذ على أراضي الدولة، وأن بناء مستوطنات جديدة في النقب والجولان يعزز ويعود بالفائدة على جميع سكان المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيليت شاكيد أكدت بأن بلادها تعتزم إقامة مدينة جديدة في النقب، تسمى "كسيف"، فضلا عن إقامة بلدة جديدة تسمى "حيران"، وبلدة أخرى باسم "يتير"، وأنها في انتظار الحصول على الموافقات منذ وقت طويل.

وذكرت إيليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية للصحيفة نفسها، أنه سبق وتقدمت بلادها بإقامة مستوطنة جديدة في منطقة النقب بالقرب من منطقة غلاف غزة، تحت اسم "حانون"، ولكن تأجل مشروع هذه المستوطنة، لفترة من الزمن، مطالبة رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينيت، بإعادة تدشين المستوطنة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك