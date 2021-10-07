شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات السعودية تدمر صاروخ باليستى وطائرة مسيرة مفخخة أطلقت من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط.

ذكرت ذلك قناة (الإخبارية) السعودية، فى نبأ عاجل لها مساء اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، عن اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية لمسيرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

وأضاف التحالف ، وفقًا لقناة “العربية” الفضائية، أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت فى محيط مطار أبها الداخلي.

وكان التحالف أعلن فى وقت سابق اعتراض وتدمير مسيرتين فى محافظة الجوف اليمينة تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائى وشيك نحو السعودية، موضحًا أنه تم تدمير موقع الحوثيين بالجوف يستخدم لتفخيخ وإطلاق المسيرات.

وكانت التحالف أعلن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق فى محافظة الحديدة، مؤكدًا تدمير 3 زوارق مفخخة فى الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.