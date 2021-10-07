شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مؤثر .. ماذا قال «الملك فهد» عن شباب المملكة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: انتشر مقطع فيديو للملك فهد بن عبد العزيز،رحمه الله، على مواقع التواصل، والذي أثني فيه الملك فهد على أخلاق الشباب السعودي، الذي تربّى على صحيح العقيدة الإسلامية.

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشره حساب الملك فهد بن عبد العزيز يقول في حديثه عن شباب المملكة : “شباب المملكة من خيرة شباب العالم، مؤكداً أن الشباب تربّى وترعرع في أحضان العقيدة الإسلامية”.

وأضاف الملك فهد في حديثه أن العقيدة الإسلامية أبانت الطريق للشباب وللإنسان عامة، كيف يعرف جادة الطريق في حياته.

وطالب الملك فهد،رحمه الله، بتبسيط الأمور، وعدم تعقيد أمور الشريعة والعقيدة الإسلامية، حتى يستطيع الشباب أن يحمل راية الإسلام كما حملها آباؤه وأجداده.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤثر .. ماذا قال «الملك فهد» عن شباب المملكة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.