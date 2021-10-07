شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة أطلقا نحو خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اعترضت دفاعات المملكة الجوية، مساء اليوم ، صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة مفخخة أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط . وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن “الميليشيات الحوثية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مضيفاً: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية”.

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