العاهل المغربي يعين أعضاء الحكومة الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان وزاري نقلته وكالة "المغرب العربي للأنباء"، أشرف العاهل المغربي محمد السادس على مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيرا من بينهم 7 نساء.

وشهدت التشكيلة الجديدة تعيين 20 وزيرا جديدا وبقاء 4 من الحكومة السابقة في مناصبهم، وتتكون الحكومة الجديدة من 3 أحزاب هي حزب التجمع الوطني للأحرار الحائز على المرتبة الأولى في الانتخابات بـ102 مقعدا ورئيسها عزيز أخنوش، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانياً بـ87 مقعداً، وحزب الاستقلال الذي جاء في المرتبة الثالثة بـ81 مقعدا، وهو ما يضمن للحكومة أغلبية مريحة تضم 270 مقعداً في مجلس النواب.

وكان العاهل المغربي كلف، في العاشر من أيلول/سبتمبر الماضي، عزيز أخنوش، الفائز بالمركز الأول في انتخابات مجلس النواب، بتشكيل حكومة جديدة.