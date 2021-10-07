أول سوري يفوز بذهبية في بطولة "أرنولد كلاسيك" الكبرى لكمال الأجسام... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - واستطاع البطل السوري ميشيل دعبول، الحصول على ميدالية ذهبية في بطولة "أرنولد كلاسيك"، ليكون أول سوري يحصل على هذه الذهبية في بطولة عالمية.

وقال البطل السوري في منشورات شاركها على صفحته في "فيسبوك"، إنه يعمل عمل آخر لا يتعلق بلعبة كمال الأجسام، وأنه يحصل على دخله الشخصي من هذا العمل، مؤكدا أن لعبة كمال الأجسام بالنسبة له هي عبارة عن شغف فقط.

وأهدى البطل السوري فوزه للكابتن السوري الراحل فراس السيد، الذي ربح كرت الاحتراف في البطولة نفسها، لكنه توفي قبل تحقيق حلمه، متمنيا أنه ربما يكون قد حقق حلم البطل الراحل الذي تابعه في طفولته بشغف.

وشكر الدعبول كل من دعمه في هذه البطولة أو شارك الفرحة معه في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، معبرا عن فخره بأنه سوري وأنه "ابن الشام على منصة أولمبيا 2022".