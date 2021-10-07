لقاء أردني فلسطيني في نيويورك لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة المملكة، مساء اليوم الخميس، عن منصور، أن الوضعين، التاريخي والقانوني، يمنح الأردن دورا محددا على الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

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وأكد رياض منصور أن فلسطين تقوم مع الأردن بالتنسيق في نيويورك، من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، فضلا عن رسم الخطوات العملية كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته بشأن قرار إسرائيل الخاص بعدم صلاة اليهود والمتطرفين في المسجد الأقصى من التطبيق على أرض الواقع.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن الطرف الإسرائيلي يخترق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، بدعوى أن إسرائيل تريد تقسيم المسجد الأقصى، زمانيا ومكانيا، مشيرا إلى أن بلاده والأردن سيقدما معا رسائل لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تتعلق بانتهاك الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات بمدينة القدس المحتلة.

ولفت رياض منصور إلى أن تلك الرسائل ستتضمن الإشارة إلى موافقة إسرائيل على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس، في وقت دانت الأردن قرار محكمة إسرائيلية بمنح "المستوطنين" الحق في أداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.

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