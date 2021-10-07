وزير الداخلية الأردني: نتعامل مع قضايا اللجوء السوري بشكل شمولي ومنسق

دبي - محمود عبدالرازق - وزار الفراية بحسب وكالة أنباء "البترا"، مخيم "الزعتري" للاجئين السوريين، وشدد على أن "تفقد أوضاع اللاجئين الخدمية والمعيشية والاطمئنان على سير الحياة اليومية لهم هو واجب انساني ووطني"، مشيرا إلى "عمل الحكومة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على إدامة وتيسير سبل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية لهم وبالقدر الذي تسعفنا فيه الإمكانيات".

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وقال: إن "الحكومة الأردنية تتعامل مع قضايا اللجوء السوري على أراضي المملكة بشكل شمولي ومنسق بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، وبتوجيهات ملكية قدم الأردن ومايزال يقدم كل ما يستطيع لمساعدة اللاجئين السوريين والتخفيف من معاناتهم بشتى المجالات".

وأكد وزير الداخلية ضرورة تشجيع وتحفيز اللاجئين بالمخيم على التطعيم ضد فيروس كورونا باعتباره السبيل الوحيد للتصدي للجائحة، لأن "نسبة متلقي المطعوم داخل المخيم ما زالت دون المستوى المطلوب"، على حد تعبيره.

وشدد الفراية على ضرورة رفع الدعم الدولي للأردن ليصل إلى مستويات تعادل الكلفة الحقيقية لاستضافة اللاجئين نظرا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية في المملكة والضغوطات التي تتعرض لها في شتى المجالات، مؤكدا أن "استمرار الأردن بتأدية هذا الدور الإنساني تجاه اللاجئين يرتبط بشكل وثيق بمستوى الدعم المقدم له".