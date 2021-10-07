شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: لابد من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه لا بد من تطهير جميع المؤسسات فى البلاد تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين فيها وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين.

جاء ذلك خلال استقباله، صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية، مساء اليوم الخميس، بقصر قرطاج الرئاسي، حيث اطلع على تطور السوق المالية التونسية ونشاط الهيئة، مؤكدًا أن تونس بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة.