شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وتضرر عشرات المنازل فى اليمن بسبب إعصار شاهين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى شخص مصرعه إثر صعقة كهربائية نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي ضربت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، بفعل تأثيرات الإعصار "شاهين"، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

واجتاحت سيول شوارع المدينة وجرفت سيارات، بعد هطول أمطار غزيرة مساء الأربعاء في محافظة حضرموت الغنية بالنفط.

وأكد مسؤول حكومي في المحافظة أن الأمطار تسببت في "إلحاق الأضرار بالشوارع والمحلات التجارية وشبكة الصرف الصحي وأعمدة الكهرباء ودخول كميات من المياه للمنازل".

وأوضح المسؤول أن الأمطار والسيول تسببت "بجرف عشرات المركبات وبانهيارات على بيوت السكان"، بالإضافة إلى وفاة شاب بسبب صعقة كهربائية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا، قالت في نشرة تحذيرية إنه "بعد تلاشي إعصار شاهين على الأراضي العمانية، نتوقع أن تتأثر بلادنا بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بقايا الرطوية التي خلفها الإعصار مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية".

وحذرت الهيئة من احتمال تأثر ست محافظات يمنية هي المهرة وحضرموت وشبوة وأبين والبيضاء والضالع.

وتتسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي تضرب اليمن في وفاة العشرات سنويا في أنحاء البلاد.

وقضى 12 شخصا في إعصار "شاهين" المداري في سلطنة عمان، بحسب أرقام صادرة عن السلطات الخميس.

وتسبب الإعصار الذي ضرب سلطنة عمان الأحد بفيضانات وانزلاقات أرضية. وقد تعرض شمال عمان لأمطار غزيرة وبرد ورياح قوية في يوليو.

وكان الإعصار "ميكونو" الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان تسبب بوفاة 11 شخصا في العام 2018.