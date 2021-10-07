شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتربول يعيد دمج سوريا فى نظامه لتبادل المعلومات لأول مرة منذ 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" إعادة دمج سوريا فى نظامها لتبادل المعلومات بعد تعليق ذلك منذ 2012، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب قد درست أطر التعاون والتنسيق بين الدول الأوروبية والإنتربول فى مكافحة الإرهاب على الإنترنت، حيث أشارت إلى أن جهاز الإنتربول يعمل على مراقبة وسائط التواصل الاجتماعي وتقديم المعونة الأوروبية فى سبيل الحد من الدعاية والتطرف والإرهاب على الإنترنت.

ويقوم جهاز الإنتربول بتحليل استخدام الإرهابيين لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك من أجل تعزيز جهود الكشف عن هذه الأنشطة فى إطار التحقيقات الوطنية المتصلة بمكافحة الإرهاب. وعلي سبيل المثال، فتش الجهاز شبكات التواصل الاجتماعى بحثا عن شهود محتملين على غرار ما حصل فى أعقاب الاعتداء الذى وقع على جسر لندن في المملكة المتحدة فى عام 2017.