شكرا لقرائتكم خبر عن تباين فى إصابات كورونا اليومية فى الدول العربية.. والعراق الأعلى حصيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فيروس كورونا المستجد حصد مزيد من الإصابات وإزهاق الكثير من الأرواح فى المنطقة العربية؛ وتصدر العراق، لليوم الرابع على التوالي، الدول العربية الأعلى تسجيلا للإصابات اليومية بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 2044 إصابة و33 وفاة، وتماثل 3150 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالى الإصابات إلى مليونى و18 ألفا و667 حالات، والوفيات إلى 22 ألفا و473 حالة، والشفاء إلى مليون و935 ألفا و271 حالة.

وفى فلسطين، جرى تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و9 وفيات، و1546 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة - فى التقرير اليومى حول الحالة الوبائية - أن نسبة التعافى من فيروس كورونا فى فلسطين بلغت 93.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفى الإمارات، سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالى عدد الإصابات 737 ألفًا و373 حالة.

‌ ‎وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل حالتى وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 2109 حالات، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل 221 حالة شفاء؛ ليبلغ إجمالى المتعافين 730 ألفًا و530 حالة.

وفى ليبيا، أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض تسجيل 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،ليبلغ إجمالى الإصابات 344 ألفا و 847 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعافى 1189 شخصا ، وتوفى 19 آخرون جراء الوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز - فى بيان - شفاء 1189 حالة؛ ليرتفع إجمالى المتعافين 267 ألفا و537 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 19 حالة وفاة؛ ليصل مجموع الوفيات 4739 حالة.

وفى السعودية، سجلت وزراة الصحة 47 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 547 ألفا و449 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 19 حالة وفاة؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 4739، وتعافت 46 حالة؛ ليبلغ مجموع حالات التعافى 536 ألفا و493 حالة.

وفى الأردن، سجلت وزارة الصحة 9 وفيات و1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المملكة؛ ليرتفع الإجمالى إلى 10 آلاف و783 وفاة، و830 ألفا و944 إصابة.

فيما سجلت 871 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالى لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 806704 حالة.

أما تونس، فسجلّت وزارة الصحة 213 إصابات جديدة وحالتى وفاة، وأوضحت الوزارة أن إجمالى الاصابات بالفيروس وصل إلى 709.001 إصابة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 24 ألفا و971 حالة وفاة.

وبالنسبة لسلطنة عمان، فقد سجلت 20 إصابة و33 حالة شفاء، فيما لم تسجل أية حالات وفاة، وبذلك يرتفع إجمالى الإصابات إلى 303 آلاف و915 حالة، بالإضافة إلى تعافى 299 ألفا و181 حالة، واستقر عدد الوفيات 4101.