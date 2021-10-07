صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على نيوكاسل الإنجليزي

الكويت - هبة التوبجي - أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة “PCP Capital Partners” و “RB Sports & Media” (“المجموعة الاستثمارية”)، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على “Newcastle United Limited” و “Newcastle United Football Club” (“النادي”) من شركة “St. James Holdings Limited”. وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الدوري الإنجليزي الممتاز واكتمل الاستحواذ في 7 أكتوبر 2021.

ويعد إعلان اليوم ختاماً لعملية الاستحواذ على النادي، مساهماً بذلك إلى تمكين المجموعة الاستثمارية من صياغة استراتيجية واضحة وطويلة المدى لنادي “نيوكاسل يونايتد” مما يسهم في نجاح النادي في المستقبل.

كما سيحظى النادي بإدارة جديدة تقدم له خبرات متنوعة، حيث سيصبح معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة “نيوكاسل يونايتد”. وسيتم تعيين “أماندا ستافيلي”، الرئيس التنفيذي لشركة “PCP Capital Partners” كعضو في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى “جيمي روبن” والذي سيمثل شركة “RB Sports & Media”.

ويتماشى الاستحواذ مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيراً في العالم، حيث تركز استراتيجيته على قطاعات رئيسية، بما فيها قطاعي الرياضة والترفيه، حيث سيسخر الصندوق إمكانياته وخبراته الاستثمارية للمساهمة في نجاح النادي، مع الاستفادة من إمكانيات النادي وتاريخه وإنجازاته، مما سيسهم في بناء فريق ناجح ينافس بانتظام للحصول على البطولات الكبرى.

وقال معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة: “نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي “نيوكاسل يونايتد”، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر بهذه المناسبة جماهير “نيوكاسل” على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين. ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي”.

وتتوجه المجموعة الاستثمارية بالشكر لـكل من “مايك آشلي” على التزامه بعملية البيع، إضافة للدوري الإنجليزي الممتاز على مساهمته في العملية التنظيمية، والتي ساهمت بنجاح في إتمام هذه الصفقة.