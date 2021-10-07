شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد يبحث مع محافظ البنك المركزى التونسى الوضع الاقتصادى للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، مع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، علاوة على بحث موقف الدين العام.