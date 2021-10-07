شكرا لقرائتكم خبر عن مليون عراقى يقصون شريط الانتخابات غدا قبل انطلاق التصويت العام الأحد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى غدا الجمعة التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، فيما سيكون التصويت العام يوم الأحد المقبل، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استكمال جميع الإجراءات والاستعدادات لإجراء التصويت الخاص للمشمولين به يوم غد الجمعة.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "التصويت الخاص سيشمل ثلاث فئات حيث سيصوت مليوناً و75 ألفاً و727 منتسبا من الصنوف الأمنية والعسكرية المختلفة".

وبينت أن "عدد النازحين المشمولين بالتصويت الخاص بلغ 120 ألفاً و126 نازحاً، أما نزلاء السجون فسيشارك 676 نزيلاً للإدلاء بأصواتهم".

وأوضحت الغلاي أن "القوات الأمنية والعسكرية خُصص لها 595 مركزاً انتخابياً تضم 2584 محطة انتخابية في عموم العراق لضمان انسيابية التصويت وعدم التزاحم، فيما خُصص للنازحين 86 مركزاً تضم 309 محطات موزعة على 27 مخيماً للنازحين، أما نزلاء السجون فلديهم 6 محطات انتخابية موزعة بواقع 2 في السليمانية، ومحطة واحدة في اربيل، واخرى في دهوك، ومثلها في المثنى وواسط".

وعن صعوبة تصويت النازحين بسبب بعد مراكز الاقتراع عن مخيماتهم، قالت الغلاى: "غير صحيح وما أشيع عن ذلك مجرد شائعات حيث راعت المفوضية ظروف النازحين وعملت جاهدة على أن تكون مراكز الاقتراع أما قريبة من المخيم او داخله".

وكشف مصدر أمني، أن "إجراءات التصويت الخاص بمنتسبي القوات الأمنية على اختلاف صنوفها ستجري وفق الخطة المرسومة لها من قبل المفوضية والعمليات المشتركة، حيث تم الايعاز للقوات المسؤولة عن تأمين مراكز الاقتراع بالالتزام بالتوجيهات بخصوص ضبط الأمن إلى جانب انسيابية تصويتهم ضمن الاقتراع الخاص بهم وفق تلك الآلية".