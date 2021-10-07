شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية .

وأوضح البيان أن :"رئيس الجمهورية الجزائرية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس، اليوم، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن".

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية "مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي" ، وفقًا للدستور الجزائري.

وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الوطني ورئيس الوزراء ، ووزراء الخارجية، والداخلية، و العدل ، فضلا عن المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الوطني