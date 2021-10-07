شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب المغربي عبد الواحد الراضي، أن المجلس سيعقد، بعد غد السبت، جلسة عامة، لانتخاب رئيس المجلس.

وأفاد بيان لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب اليوم الخميس بأن هذه الجلسة تعقد تطبيقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

وكانت قد أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية أن الملك محمد السادس سيوجه يوم غد الجمعة، خطابا للبرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الـ 11.

وأفاد بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية بأنه في ضوء استمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، سيوجه الملك محمد السادس خطاب الافتتاح من القصر الملكي، وسيتم نقله داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزيون ابتداء من الساعة الرابعة عصر غد (بتوقيت الرباط).