شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يوجه خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة من القصر.. أعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية أن الملك محمد السادس سيوجه يوم غد الجمعة، خطابا للبرلمان، من القصر الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الـ 11.

وأفاد بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية بأنه في ضوء استمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، سيوجه الملك محمد السادس خطاب الافتتاح من القصر الملكي، وسيتم نقله داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزيون ابتداء من الساعة الرابعة عصر غد (بتوقيت الرباط).