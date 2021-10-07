شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الجوف تضبط مواطنين اعتديا على عامل في محل تجاري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقـة الجوف العقيـد يزيد النومس، أن الجهات الأمنية قبضـت على مواطنين، في العقد الثالث من العمر لاعتدائهـا على عامل في محل تجاري بمدينـة سكاكا.
وبحسب بيان رسمي، نشره الحساب الرسمي للأمن العام عبر موقع تويتر، أنّه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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