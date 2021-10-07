شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المقاتلة F-15SA لحظة تدميرها أهداف سطحية على بحر العرب بدقة عالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “العربية” فيديو يوثق مشاركة القوات الجوية السعودية في مناورات نسيم البحر 13، التي تستضيفها دولة باكستان، ومشاركة المقاتلة F-15SA وتدميرها أهدافًا سطحية على بحر العرب بدقة عالية.

وبحسب قناة العربية، فقد شاركت القوات الجوية بطائرات من نوع إف 15 إس إي، وتقوم بتنفيذ رماية بصواريخ من نوع جو سطح على أهداف بحرية وكانت إضافة كبيرة للتمرين، وذلك لقيامها بالمهام الجوية المطلوبة لمساندة العمليات البحرية لسفن جلالة الملك المشاركة في مسرح عملياتها في بحر العرب.