يضم رائدة فضاء.. الصين تشكل طاقما جديدا لمحطتها الفضائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وكالة الفضاء الصينية أن طاقم المركبة الفضائية المأهولة التي ستنطلق قريبا إلى محطة الفضاء الصينية سيضم رائدة فضاء.



نقلت مركبة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو –13 " وصاروخ "لونج مارش -2" (CZ-2F Y13) الخميس 7 سبتمبر إلى منصة الإطلاق لمطار "جيوتشيوان " الفضائي في محافظة قانسو بشمال غرب الصين.

جاء ذلك في بيان صادر عن برنامج الرحلات الفضائية الصينية المأهولة نشرته شبكة التواصل الاجتماعي الصينية WeC.

وجاء في البيان أن كل المعدات والأجهزة في حالة جيدة ويشار كذلك إلى أنه سيجري اختبارها النهائي قريبا لتكون المركبة جاهزة لإطلاقها إلى المحطة الفضائية الصينية.

فيما لم تذكر وكالة الفضاء الصينية موعد إطلاق الصاروخ الحامل للمركبة المأهولة، فاكتفت بالقول إن المركبة ستنقل إلى محطة الفضاء الصينية 3 رواد فضاء، مشيرة إلى أن امرأة قد تدخل ضمن الطاقم الفضائي.

يذكر أن الصين أطلقت في أبريل الماضي الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية الوطنية، ثم وصلها 3 رواد فضاء من طاقم مركبة "شنتشو –12" عملوا هناك في الفترة ما بين 17 يونيو و16 سبتمبر الماضيين. واستطاع الرواد الصينيون خلال تلك الفترة أن يخرجوا مرتين من المحطة إلى الفضاء المكشوف حيث قاموا بتجميع المعدات والأجهزة.

وستستغرق عملية تجميع معدات المحطة عاما واحدا لتنتهي عام 2022. ويقضي برنامج تجميع المحطة بأن يُطلق إليها مختبرا "وانتيانغ" و"ميانتيانغ" وشاحنتان و3 مركبات مأهولة.

وسيبلغ وزن المحطة بعد انتهاء تجميعها 90 طنا. ويمكن أن يعمل فيها في وقت واحد 3 رواد. وقد تعمل المحطة الصينية في مدار الأرض لمدة 10 أعوام.

وأعاد المتحدث باسم وكالة الفضاء الصينية إلى الأذهان أن تلسكوبا فضائيا بصريا بقطر متريْن سيطلق إلى مدار الأرض بعد انتهاء تجميع المحطة وسيتم تزويد التلسكوب بمحركات تمكّنه من الالتحام بمحطة الفضاء لإجراء أعمال الصيانة.