قتيلان في تصدي القبائل العربية لمحاولة "مسلحي أمريكا" سرقة محطة كهرباء شرقي سوريا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت مصادر محلية وعشائرية بريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك" أن العشرات من سكان بلدة (تل براك) والقرى المحيطة بها من أبناء القبائل العربية، منها عشائر (البوخطاب- الجبور)، تجمعوا اليوم الخميس 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بأعداد كبيرة متصدين لسيارات مدرعة وآليات ضخمة تابعة لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، كانت تحاول تفكيك محطة تحويل كهرباء (نص تل، 66/20 كيلو فولط) التي تغذي مناطقهم بالكهرباء.

وتابعت المصادر أن "مسلحي تنظيم "قسد"، فتحوا رصاص رشاشاتهم على المتجمعين السلميين أثناء محاولتهم منع مرور المدرعات والآليات عبر طريق (تل براك- القامشلي)، وتحديدا عند مفرق قرية (تل جسعة) التابعة لبلدة (تل براك) شمالي شرقي الحسكة، ما أدى لاستشهاد مدنيين اثنين على الأقل وإصابة 16 آخرين جروح متفاوتة".

وأضافت المصادر أن سكان بلدة (تل براك) والقرى المحيطة، تظاهروا بأعداد كبيرة وقاموا بمهاجمة حواجز مسلحي تنظيم "قسد" عند مفرق قرى (تل أذان) و(سميحان)، إضافة للحواجز التي يتخذونها بمحيط مركز بلدة (تل براك) والسيطرة عليها بشكل كامل، مع إشعال النيران في الغرف والمقرات، كما قاموا بقطع طريق تل براك - القامشلي.

من جهتها، قالت مصادر طبية في الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني الحكومي لوكالة "سبوتنيك" إن 7 أشخاص وصلوا المستشفى مصابين بعيارات نارية في الصدر والرأس والرقبة وأنحاء مختلفة من الجسم، وجميعهم أدخلوا إلى غرف العمليات، بينهم (خطاب محمد حسناوي الجدوع) ابن شيخ عشيرة (البوخطاب– الجبور) المصاب بطلق ناري في الرقبة.

© Sputnik . Attia Al-Attia قتيلان في تصدي القبائل العربية لمحاولة (مسلحي أمريكا) سرقة محطة كهرباء شرقي سوريا

في الغضون، أرسل تنظيم "قسد" تعزيزات عسكرية ومدرعات مدعومة بعدد من مدرعات الجيش الأمريكي، إلى محيط (تل براك) وقرية (تل أذان) في محاولة لفك الحصار عن مجموعة من مسلحي "قسد" المتمركزين في محطة مياه (تل أذان)، بحسب المصادر.

وكان سكان بلدة تل براك و القرى المحيطة بها منعوا قوة عسكرية كبيرة من تنظيم"قسد" حاولت سرقة ونقل محطة كهرباء (نص تل) 66/ 20 ك.ف مرتين خلال الأيام الماضية ، إلى أن "قسد" جلب قوة عسكرية مزودة بالمدرعات اليوم الخميس مع شاحنات ورافعات كبيرة وقامت بفك وسرقة المحطة.

© Sputnik . Attia Al-Attia قتيلان في تصدي القبائل العربية لمحاولة (مسلحي أمريكا) سرقة محطة كهرباء شرقي سوريا

وتشهد الجزيرة السورية بشكل عام توسعا كبيرا في عمليات الرفض العشائري والشعبي للممارسات الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له بتنظيم "قسد" والتي تتركز على سرقات الممتلكات العامة والخاصة ومنع التعليم الحكومي والقيام بحملات اعتقال عشوائية وزج الشبان في معسكرات"التجنيد القسري" ومحاصرة أبناء القبائل العربية اقتصادياً واجتماعياً.