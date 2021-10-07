شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مفتى دمشق.. والأوقاف السورية تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم الخميس مفتي دمشق الشيخ بشير عيد الباري عن عمر ناهز الـ 86 عاماً ، وسيشيع جثمانه عقب صلاة العصر، فيما نعت وزارة الأوقاف السورية واتحاد علماء بلاد الشام والمجلس العلمي الفقهي فى سوريا الشيخ عيد الباري.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" عين عيد الباري مفتيا لمدينة دمشق منذ عام 1984 وأصبح خطيباً في جامع بني أمية منذ عام 1987 سبق ذلك تعيينه إماماً وخطيباً في جامع المؤيدية عام 1963 ، ثم جامع باب مصلى كما كلف بوظيفة مفتش المعاهد الدينية في دمشق ودرس في الثانوية الشرعية فيها وعهد إليه القاء دروس إذاعية وتلفزيونية وخطب تنقل من المساجد.

يشار إلى أن الشيخ عيد الباري التحق بالكلية الشرعية في زقاق النقيب بدمشق عام 1948 وبعد التخرج عين مدرسا في جزيرة أرواد بريف طرطوس عام 1959، ثم في منطقة القطيفة بريف دمشق عام 1962 ، ثم استقر خطيباً لجامع الرئيس حافظ الأسد بدمشق إضافة إلى كونه مفتي دمشق حتى وفاته وشارك في بعثات الحج السورية لعدة أعوام وفي العديد من الملتقيات العلمية بعدد من دول العالم الإسلامي.