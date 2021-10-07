شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من السفارة الأمريكية بالرياض على استهداف الحوثيين للمدنيين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض، الهجمات المتكررة التي تشنها المليشيا الحوثية ضد الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “لقد حاول الحوثيون مجددا استهداف مطار أبها، وأسفر هذا الهجوم عن إصابة 4 من المدنيين الأبرياء”.

وأضافت: “إننا ندين الهجمات المشينة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين، ونرجو للمصابين الشفاء”.

وأكدت أنه يجب على الحوثيين التركيز على السلام بدلاً من العنف، والعمل على إيجاد حل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة.