شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول على عدة مناطق.. أدنى حرارة متوقعة 13 درجة مئوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الخبير بالمركز الوطني للأرصاد في جدة، عقيل العقيل، ارتفاع نسبة الرطوبة يوم غد الجمعة على معظم الشريط الساحلي الشرقي، كاشفًا عن مناطق تساقط الأمطار التي تصل في بعض منها إلى حد السيول.

وأكد “العقيل” في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن ارتفاع نسبة الرطوبة على السواحل الشرقية للمملكة، سيؤدي إلى تكوين الضباب خاصة في الساعات المبكرة وسيعطي إحساسًا أعلى بدرجات الحرارة عن المسجلة فعلياً.

وأضاف أنه ستستمر السحب الرعدية الركامية الممطرة ، وذلك على مرتفعات جازان الشرقية ، وعلى بعض أجزاء منطقة نجران ، ومرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة، كما أنه من المتوقع هطول غزير للأمطار على مرتفعات عسير و جازان، وجريان السيول في هاتين المنطقتين.

وأشار إلى أن أصغر درجة حرارة مسجلة على جبال السودة ، حيث ستصل إلى 13 درجة مئوية.