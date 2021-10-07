شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعربت وزارة خارجية المملكة، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع جنوب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في باكستان في هذا المصاب الجلل، كما قدمت خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، ولجمهورية باكستان الإسلامية قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.