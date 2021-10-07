بدون شحن.. ساعة ذكية تقاوم الماء 40 يوما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "يوليفون" (Ulefone) الصينية ساعتها الذكية الجديدة Watch Pro، التي تمتاز بمقاومة الماء والعمل لفترة طويلة بدون شحن.



وتتحمل الساعة الجديدة مقاومة الماء حتى ضغط 5 ATM، وفقا لشركة يوليفون.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية Watch Pro الجديدة تأتي بشاشة قياس 1.55 بوصة وبدقة وضوح 320 × 360 بكسل.

كما أنها مزودة بوحدة التحكم Apollo3 Blue Plus الدقيقة، والتي من المفترض أن تؤدي إلى سرعة عمل عالية واستهلاك منخفض للطاقة.

وتروج يوليفون لساعتها الذكية الجديدة من خلال فترة تشغيل البطارية، التي تصل إلى 40 يوما، وذلك في حالة عدم استخدام مزايا الساعة الذكية النموذجية.

وبخلاف ذلك، تبلغ فترة التشغيل الحقيقي حوالي 5 أيام.

وتوفر الساعة الذكية Watch Pro الجديدة العديد من وظائف الصحة واللياقة البدنية.

والساعة مزودة بمستشعر لقياس معدل ضربات القلب، والذي يمكنه تسجيل معدل ضربات القلب على مدار اليوم، بالإضافة إلى قدرته على قياس كل من تشبع الأكسجين بالدم وضغط الدم.

وتتيح الساعة أيضا إمكانية مراقبة جودة النوم، وتشتمل على 14 وضعا رياضيا.