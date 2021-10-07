دار الإفتاء المصرية ترد على "المحلل الشرعي" .. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، فتوى ردا على ما أثارته مقابلة "محلل شرعي" مصري، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، حيث أكد أنه تزوج 33 مرة في عامين "من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن 3 مرات كعمل خيري".



وقالت دار الإفتاء إن "زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء".

وفي المقابلة قال محمد الملاح إنه بدأ خوض هذه التجربة حينما "اقترحت إحدى زميلاتي في العمل أن أتزوج صديقتها التي طلقت ثلاث مرات حتى تعود لزوجها كعمل إنساني ابتغي به وجه الله".

وأضاف "تزوجتها بالفعل وكان زواجا كامل الأركان، بعدها انفصلنا وعادت هي إلى زوجها وانتهى الأمر (...) بعدها بفترة تكرر الأمر مجددا وتزوجت بناء على اقتراح أصدقائي أيضا".

وتابع "أقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل لله فقط، ولا أتقاضى أموالا من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج ولدي صفحة على فيسبوك تروج لهذا الأمر".

لكن مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، رد عليه قائلا: "لا يمكن أن يكون ذلك لوجه الله، أنت تخالف شريعته".

وتعليقا على ذلك قال الملاح: "إذا قالت لي دار الإفتاء إن هذا الفعل خطأ سأتوقف عنه".